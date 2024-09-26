Школа молодого учителя иностранного языка.

19.09.2024На базе ГУО ´Горбацевичская средняя школа Бобруйского района´ состоялось первое заседание школы молодого учителя иностранного языка по теме ´Нормативное правовое, научно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету ´Иностранный язык´ в 2024/2025 учебном году´.
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