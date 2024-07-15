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Царьград

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Думали, что "Россия уже ноги протянула": Почему на Западе медлят с большой войной? Версия генерала Гурулёва

Думали, что "Россия уже ноги протянула": Почему на Западе медлят с большой войной? Версия генерала Гурулёва

Почему на Западе медлят с большой войной? Прозвучала версия генерала Андрея Гурулёва. По его мнению, в США и Европе думали, что "Россия уже ноги протянула".

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