Оскар Кучера посмеялся над звездами, которых гонят изо всех стран

Ведущий и актер Оскар Кучера высказался об опальных звездах. С началом специальной военной операции многие российские артисты уехали из России и, сидя за границей, стали поливать грязью соотечественников и руководство нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)