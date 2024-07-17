Эксперт рассказал, какими могут быть цены на бензин в августе

К осени эксперты обещают подорожание бензина в России от 5 до 10%. Заведующая кафедрой бизнес-статистики университета "Синергия" Ольга Леднева рассказала, какими могут стать цены на топливо уже в августе.
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