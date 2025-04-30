Опытный астронавт НАСА оценил состояние МКС

Международная космическая станция (МКС) сможет работать и после 2030 года, когда официально запланирован ее вывод из эксплуатации, заявил астронавт НАСА Дональд Петтит, недавно на корабле «Союз МС-26» вернувшийся на Землю.
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