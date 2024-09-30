В России создают цифрового двойника человека

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с коллегами из других вузов и медицинских организаций России создают цифрового двойника человека, чтобы прогнозировать патологические изменения после болезней и травм.
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