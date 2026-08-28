Погибший при подрыве автомобиля подполковник может быть связан с ВВС и ПВО

Его супруга с тяжелейшими травмами находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь.Утром 27 августа 2026 года в Санкт-Петербурге в результате подрыва автомобиля погиб военнослужащий, его супруга получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в реанимацию.