Боец Витёк рассказал, как жители приграничья поддерживают разведчиков

Военнослужащий с позывным Витёк в беседе с военкором RT Александром Симоновым рассказал, что жители приграничных районов активно поддерживают разведчиков, оказывают им помощь и высоко ценят их труд.
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