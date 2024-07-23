Венгрия заблокировала проведение встречи министров иностранных дел в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна заблокировала предложение о проведении заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза на территории Украины вместо Будапешта.
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