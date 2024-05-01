Туристический поезд "Сочи" отправился в первый в курортном сезоне рейс Поезд следует по маршруту Туапсе–Сочи–Гагра и обратно.
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Туристический поезд "Сочи" отправился в первый в курортном сезоне рейс Поезд следует по маршруту Туапсе–Сочи–Гагра и обратно.