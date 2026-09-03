Не министр – «кремень»: стало известно, зачем Вашингтон позвал Силуанова на унизительную тусовку G20

Делегации Европы оказались возмущены присутствием российского министра финансов на мероприятии и отказались от совместного фото с ним.
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Меня умиляет вот эта наша позиция кота Леопольда:
-Ну они же цивилизованные! Они не посмеют нас обокрасть!
Посмели. Да еще и как! И вот эта «заморозка» наших денег- только начало. Сейчас они перечисляют проценты с наших замороженных вкладов (то есть, наши деньги!) Украине. Получается, что Россия спонсирует своего врага! Примерно так, как если бы СССР перечислял деньги Гитлеру на покупку вооружений.
Наши ура- патриоты хором кричат все одно и тоже: «Они не посмеют!».
Но ни один из этих русских патриотов не задал вопрос:
-А что, собственно говоря, делали наши деньги в иностранных банках? Почему наша власть не превратила наши деньги во что- то более полезное: В современные заводы, в новейшие технологии, в закупку патентов...?
Сейчас, благополучно просрав весьма серьезные деньги, нам осталось только одно: Кричать «Они не посмеют!»
Посмеют! Еще как посмеют! И если кто- то наивно думает, что причина этой «заморозки»- война на Украине- тот глубоко ошибается! Не будь Украины- они нашли бы другой повод. А причина проста: Они увидели, что Россия начала вылезать из болота, куда ее столкнули господа реформаторы в 90-х. И Запад понял: На сцену выходит конкурент! И лучше задавить его сразу, пока он не набрался сил. Так что, господа русские патриоты, не надейтесь, что после заморозки украинской войны придет оттепель к нашим денежным ресурсам. Не будет этого! Просто они придумают еще с десяток причин, по которым России нельзя возвращать ее же деньги! Например:
-Пусть сначала Россия заплатит контрибуцию. Пусть восстановит весь ущерб, который понесла Украина!
А после того, как они из наших же денег этот ущерб компенсируют, они выдвинут какой- нибудь другой предлог.
Например:
-А у них демократии нет!
-А у них слишком сильная армия! И слишком много атомных ракет! Вот пусть сдадут свои ракеты на ответственное хранение какой- нибудь европейской стране (а лучше- США. За океаном надежнее).
И вот такие придирки будут сыпаться на нас бесконечно. Пока наши счета не обнулятся.
Забавно, но самой Украине от русских денег вряд ли что- то достанется. Основная масса осядет на счетах Цивилизованных Европейцев... Ну и, конечно, американцев.
Во всем этом поведение Запада вполне предсказуемо. Но как оправдать поведение нашей власти, которая разместила наши деньги у наших врагов- в странах НАТО?
Что это? Глупость или осознанное предательство?
Не похоже, чтобы нами правила компания идиотов.
Но тогда- второе?
Нами правит шайка ворья, члены которой не воспринимают Россию как свою Родину. Для которых Россия- кормушка, а Родина там, где их банковский счет. И он, этот счет, как ни странно, где- нибудь в тихой стране НАТО. С которым мы вроде как воюем.
Похоже, что так...