Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Арина Докучаева В России назрела очередная проблема. На пятый год СВО мало кто из актёров готов сниматься в фильмах про военный конфликт с Украиной.
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Этих выродков которые не хотят сниматься в патриотических фильмах надо выявлять и постоянно освистывать и гнобить и называть их бандеровскими и гей-европейскими фашистами и пидорасами, при всём Народе, где их только увидим .
Государь Владимир Владимирович!Скоморохи ноне круче царя стали, плюют на тебя и войну, которую ты ведешь за спасение русского люда. Примучай борзых скоморохов, награди патриотов!
В нашей стране расплодилось множество так называемых "школ актёрского мастерства"! Каждый зазвездившийся скоморох, благодаря любимовым, швыдким, эрнстам и прочим "вершителям" нашей культуры и гребущий гонорары не по затраченному труду считает, что он просто обязан на этом ещё зарабатывать! И вот плодятся пошлые междусобойчики "Звёзды", дебильные "Сатьи" и "Импровизаторы", телевидение показывает в самое смотрибельное время "КВН", которое уже давно преобразовалось из познавательно-развлекательной передачи в пошлую и скабрезную мразь, противную многим зрителям! Увы! С такой культурой наших артистов интересуют только шкурные интересы, но никак не интересы России и её народов!
Всё можно решить просто!!! Было бы политическое желание! Можно принять закон. Каждый киноканал ДОЛЖЕН показывать один раз в месяц НОВЫЙ фильм об СВО! Нет фильма - нет гос. финансирования! А этим кинокритикам, поставивших крестики фильму об СВО, запретить пожизненно принимать участие в оценке фильмов на кинофестивалях ЛЮБОГО уровня!!! Ещё можно фамилии актёров, которые отказываются сниматься в фильмах про СВО, афишировать на всю Россию. Как говорится - Родина должна знать своих "героев".
А чего возмущаетесь, что хотели - то и получили! Теперь свои пожелания изложите 17-20 сентября!
Элита? Это кто? Вот эти - готовые сниматься в любом дерьме за бабло, даже если это дерьмо антироссийское?
Назовите фамилии этих "актеров" отказников - устроим им бойкот
Кто там у нас в России главный телевизионщик? Кажется Эрнест, могу ошибиться в написании. А какое дерьмо идет по ТВ? Вот и ответ на поставленный вопрос. Дерьмо судя по количеству кстати весьма неплохо оплачивается.