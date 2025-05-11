Володин пообещал арестовать имущество релокантов за антироссийскую пропаганду

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление административной ответственности для россиян, которые сбежали за границу и действуют против интересов страны.
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