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Володин пообещал арестовать имущество релокантов за антироссийскую пропаганду

Володин пообещал арестовать имущество релокантов за антироссийскую пропаганду

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта, направленного на усиление административной ответственности для россиян, которые сбежали за границу и действуют против интересов страны.

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Комментарии
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Ника
Одобряю! Главное, чтобы быстрее его приняли.
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