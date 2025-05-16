Зеленский, обидевшись на Трампа, улетел в Албанию: Киев сорвал первый день переговоров

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Комментарии
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МК
Мария Кравчек
Раз крыса не смогла съесть борщ, она туда нагадила
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11 час.
Юрий Ильинов
Нагадить он может только себе. Эти переговоры ничего не решат, но покажут миру скрываемое хохляцкое дерьмо.
Ответить
8 час.
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