Зеленский, обидевшись на Трампа, улетел в Албанию: Киев сорвал первый день переговоров Просроченный президент Украины угодил в капкан собственных ловушек На фото: президент Украины Владимир Зеленский Внимание всего мира 15 мая было приковано к Стамбулу, где завтра могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.