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До 85% шампуней могут содержать добавки, вызывающие бесплодие и рак — исследование в США

До 85% шампуней могут содержать добавки, вызывающие бесплодие и рак — исследование в США

К таким пугающим выводам пришли ученые США после масштабного тестирования. Даже если на этикетке написано, что продукт полностью натуральный, опасности все равно нельзя исключать, уверены они.

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