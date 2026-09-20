К таким пугающим выводам пришли ученые США после масштабного тестирования. Даже если на этикетке написано, что продукт полностью натуральный, опасности все равно нельзя исключать, уверены они.
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