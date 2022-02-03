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Владимир Путин: «Мы против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации»

Президент России Владимир Путин считает, что спорт не должен быть политизирован. «Спорт – уникальное явление человеческой цивилизации.

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