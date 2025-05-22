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Царьград

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Причина неизвестна: умер молодой челябинский хоккеист

Причина неизвестна: умер молодой челябинский хоккеист

Бывший нападающий "Металлурга" Кирилл Лебедев скончался в возрасте 33 лет.Воспитанник хоккейной школы Магнитогорска ушёл из жизни на 34-м году.

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