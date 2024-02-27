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Комедия для всей семьи от Всеволода Шиловского

Комедия для всей семьи от Всеволода Шиловского

В большинстве московских театрах сейчас аншлаги. Особенно трудно попасть на премьеры даже в те театры, которые года два назад заполнялись лишь чуть больше, чем наполовину, к примеру, «Театр У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского.

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