Комедия для всей семьи от Всеволода Шиловского

В большинстве московских театрах сейчас аншлаги. Особенно трудно попасть на премьеры даже в те театры, которые года два назад заполнялись лишь чуть больше, чем наполовину, к примеру, «Театр У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии