Нино останется в «Зените», защитник готов к переговорам о продлении контракта - источник

Практически гарантировано, что 29-летний бразильский защитник «Зенита» Нино продолжить выступление в российском клубе, поскольку игрок и его агенты вскоре должны быть приглашены для обсуждения продления контракта, утверждают южноамериканские СМИ со ссылкой на сообщение журналиста бразильского UOL Бруно Андраде в социальной сети.