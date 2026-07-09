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Спорт Уик-Энд

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Нино останется в «Зените», защитник готов к переговорам о продлении контракта - источник

Нино останется в «Зените», защитник готов к переговорам о продлении контракта - источник

Практически гарантировано, что 29-летний бразильский защитник «Зенита» Нино продолжить выступление в российском клубе, поскольку игрок и его агенты вскоре должны быть приглашены для обсуждения продления контракта, утверждают южноамериканские СМИ со ссылкой на сообщение журналиста бразильского UOL Бруно Андраде в социальной сети.

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