Россия поднялась на шесть позиций.фото: pixabay.com/HietapartaФинляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной в мире, об этом говорится 20 марта в ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится по заказу ООН.
Финляндию в восьмой раз признали самой счастливой страной мира
Комментарии
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Zoia NechaEva
Всё мерить на деньги по меньшей мере глупо.
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1 час.
ilja_jant И
А почему Мексика на таких высоких позициях? Одна только наркоторговля там чего стоит! А Крста-Рика? Там такой высокий уровень жизни, что сравним со Скандинавией?
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1 час.
iИ
ilja_jant И
Да... И вообще, Как Израиль может считаться такой если там постоянно воюют?
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1 час.
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