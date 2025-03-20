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Свежие комментарии

  • ilja_jant И
    Да... И вообще, Как Израиль может считаться такой если там постоянно воюют?Финляндию в восьм...
  • ilja_jant И
    А почему Мексика на таких высоких позициях? Одна только наркоторговля там чего стоит! А Крста-Рика? Там такой высокий...Финляндию в восьм...
  • Zoia NechaEva
    Всё мерить на деньги по меньшей мере глупо.Финляндию в восьм...

Финляндию в восьмой раз признали самой счастливой страной мира

Финляндию в восьмой раз признали самой счастливой страной мира

Россия поднялась на шесть позиций.фото: pixabay.com/HietapartaФинляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной в мире, об этом говорится 20 марта в ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится по заказу ООН.

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Комментарии
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Zoia NechaEva
Всё мерить на деньги по меньшей мере глупо.
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1 час.
ilja_jant И
А почему Мексика на таких высоких позициях? Одна только наркоторговля там чего стоит! А Крста-Рика? Там такой высокий уровень жизни, что сравним со Скандинавией?
Ответить
1 час.
ilja_jant И
Да... И вообще, Как Израиль может считаться такой если там постоянно воюют?
Ответить
1 час.
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