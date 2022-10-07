Эрдоган попытался философски примирить Москву и Киев, но просчитался с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя чуть ли не единственным миротворцем, который может спокойно говорить как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пытаться помочь решить конфликт.