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Эрдоган попытался философски примирить Москву и Киев, но просчитался с Зеленским

Эрдоган попытался философски примирить Москву и Киев, но просчитался с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя чуть ли не единственным миротворцем, который может спокойно говорить как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пытаться помочь решить конфликт.

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