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Головин интересен «Аль-Иттихаду», «Аль-Кадисии» и «Аль-Дирии». «Зенит» интересовался хавбеком «Монако» в мае («РБ Спорт»)

Три клуба из Саудовской Аравии интересуются Александром Головиным . « Аль-Иттихад », « Аль-Кадисия » и «Аль-Дирия» проявили заинтересованность в полузащитнике « Монако », сообщил «РБ Спорт».

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