За два года проверок в сфере производства и оборота алкогольной продукции стало меньше в 20 раз

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Росалкогольрегулированием», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил начальник управления проектной деятельности и судебной работы Росалкогольтабакконтроля (бывшее Росалкогольрегулирование) Александр Моисеев.