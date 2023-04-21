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Зампред регулятора: Центробанк России не подчиняется мировой финансовой «закулисе»

Зампред регулятора: Центробанк России не подчиняется мировой финансовой «закулисе»

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин емко ответил на вопрос ведущего подкаста Первого канала «Легкие деньги» о том, что якобы российский Центробанк подчиняется мировой финансовой «закулисе», делая то, что ему «приказывают».

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