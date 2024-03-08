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Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью и опубликовал заявление

Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью и опубликовал заявление

Вчера 20K прочитали В последние часы напряженность в Персидском заливе резко возросла после того, как Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью.

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Комментарии
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Лев Добрый
Власти Ирана действуют на много сильнее и решительнее, многих Великих государств мира!🤠👍👈🗡️😎
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11 час.
Регина Толстоброва
кКкие молодцы, хоть кто-то дает отпор американцам.
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10 час.

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