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Аргументы и Факты

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Профессор Миршаймер предрек Украине судьбу недееспособной страны-обрубка

Профессор Миршаймер предрек Украине судьбу недееспособной страны-обрубка

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в зоне боев, но киевские власти не пытаются уменьшить наносимый стране ущерб и заключить мир с Россией.

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