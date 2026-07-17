Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в зоне боев, но киевские власти не пытаются уменьшить наносимый стране ущерб и заключить мир с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии