Похоронные услуги: цены взлетают до небес

Стоимость похорон в России продолжает неуклонно расти. С начала пандемии коронавируса цены на эти услуги уже значительно увеличились, а теперь, на фоне военных действий на Украине, они вновь взлетели до небес.
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