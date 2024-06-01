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Региональная Юридическая Служба

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Похоронные услуги: цены взлетают до небес

Похоронные услуги: цены взлетают до небес

Стоимость похорон в России продолжает неуклонно расти. С начала пандемии коронавируса цены на эти услуги уже значительно увеличились, а теперь, на фоне военных действий на Украине, они вновь взлетели до небес.

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