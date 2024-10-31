Двое пьяных кубанцев напали в Кореновске на приезжего станичника, их будут судить за разбой

Двое пьяных кубанцев напали в Кореновске на приезжего станичника, их будут судить за разбойДва мужчины в Кореновске напали в общежитии на приезжего 33-летнего жителя станицы Ирклиевской, избили его и похитили мобильный телефон.
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