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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ кузбассовцам расскажут в прямом эфире

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ кузбассовцам расскажут в прямом эфире

11 февраля состоится прямой эфир, посвященный ситуации с коронавирусом и ОРВИ в Кузбассе. Во время прямого эфира, который будет транслироваться в инстаграм-аккаунте регионального министерства здравоохранения ответы на все интересующие вопросы дадут начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кузбассу Маргарита Новоселова и заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

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