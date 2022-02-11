О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ кузбассовцам расскажут в прямом эфире

11 февраля состоится прямой эфир, посвященный ситуации с коронавирусом и ОРВИ в Кузбассе. Во время прямого эфира, который будет транслироваться в инстаграм-аккаунте регионального министерства здравоохранения ответы на все интересующие вопросы дадут начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кузбассу Маргарита Новоселова и заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.