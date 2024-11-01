Важные вопросы для жителей Камызякского района обсудили на приеме у Игоря Мартынова

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел прием граждан в городе Камызяк. В приеме приняли участие также глава района Михаил Черкасов, председатель районного Совета депутатов Олег Криванчиков, заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства Илья Мироедов.
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