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Аргументы и Факты

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Кадыров удостоился высшей награды Духовного собрания мусульман России

Кадыров удостоился высшей награды Духовного собрания мусульман России

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили высшую награду Духовного собрания мусульман России, сообщает пресс-служба организации.

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