Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пенсионерке из ДНР насчитали 15к долга за свет, потому что сотрудники "Энергосбыта" запутались в программе.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пенсионерке из ДНР насчитали 15к долга за свет, потому что сотрудники "Энергосбыта" запутались в программе.
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