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Милая Лим Джу Ген или трудолюбивая Кан Мо-ён: какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Милая Лим Джу Ген или трудолюбивая Кан Мо-ён: какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Корейские дорамы стремительно захватывают сердца зрителей по всему миру, и в этом нет ничего удивительного: душевные сюжеты, глубокие переживания, яркие персонажи — всё это делает их невероятно притягательными.

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