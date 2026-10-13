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Царьград

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Беларусь утвердила порядок согласования ставок утильсбора

Беларусь утвердила порядок согласования ставок утильсбора

Минпром Беларуси утвердил порядок согласования ставок утилизационного сбора: заинтересованным лицам нужно подать в ведомство письменное заявление с установленным пакетом документов, после чего министерство примет решение о согласовании или отказе, а при одобрении передаст сведения о транспортном средстве в Государственный таможенный комитет.

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