«Дай купол»: Зеленский сцепился с Нетаньяху, выпрашивая оружие у США

Украина и Израиль выпрашивают у Трампа военную помощь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине систем противовоздушной обороны «Железный купол», несмотря на поддержку этой инициативы со стороны покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма*.