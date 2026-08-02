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«Дай купол»: Зеленский сцепился с Нетаньяху, выпрашивая оружие у США

«Дай купол»: Зеленский сцепился с Нетаньяху, выпрашивая оружие у США

  Украина и Израиль выпрашивают у Трампа военную помощь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине систем противовоздушной обороны «Железный купол», несмотря на поддержку этой инициативы со стороны покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма*.

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Игорь
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