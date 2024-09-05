Раскрыты явные признаки неизбежного краха отношений

Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это свидетельствует о неизбежном крахе отношений, уверена психолог, практикующий психотерапевт Ирина Белкина.
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