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Раскрыты явные признаки неизбежного краха отношений

Раскрыты явные признаки неизбежного краха отношений

Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это свидетельствует о неизбежном крахе отношений, уверена психолог, практикующий психотерапевт Ирина Белкина.

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