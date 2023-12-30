НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Кристиан Эриксен: «У «Ноттингема» было намного меньше моментов, чем у «МЮ», но он воспользовался всеми. Обидно не набрать ни одного очка»

Кристиан Эриксен: «У «Ноттингема» было намного меньше моментов, чем у «МЮ», но он воспользовался всеми. Обидно не набрать ни одного очка»

«Этот сезон в целом – шаг вперед, два назад, и сегодня все ощущалось именно так. Нашей целью был набор трех очков, поэтому обидно не набрать ни одного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх