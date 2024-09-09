«Стоял мужчина и сказал: „Я твой отец“. Он захлопнул дверь», — Крутой раскрыл, как Леонтьев поступил с отцом

Валерий Леонтьев — один из самых популярных артистов страны из так называемой старой гвардии. Деньги, слава, положение — все это присутствует в жизни именитого вокалиста, однако, в семье не всегда все было гладко.
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