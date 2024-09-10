Масштабная атака дронов по территории России связана с неудачами Украины на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В России отреагировали на масштабную атаку дронов
Комментарии
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Виктор Борисов
Что Вы -- это же ПРОВОКАЦИЯ!! Мы не должны илти у них на поводу.мы должны сделать жест доброй воли!!
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17 час.
лм
людмила мишенкова
Происходит какой то бред 😱
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16 час.
Виктор Борисов
Театр абсурда сказка про Чиполлино.........кстати в московском ТЮЗе эту постановку сняли.......очень реальность напоминает
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16 час.
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