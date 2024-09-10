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В России отреагировали на масштабную атаку дронов

В России отреагировали на масштабную атаку дронов

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Комментарии
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Виктор Борисов
Что  Вы  -- это  же  ПРОВОКАЦИЯ!!  Мы  не  должны  илти  у них  на  поводу.мы  должны сделать жест  доброй  воли!!
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17 час.
лм
людмила мишенкова
Происходит какой то бред 😱
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16 час.
Виктор Борисов
Театр   абсурда   сказка  про Чиполлино.........кстати  в  московском ТЮЗе   эту  постановку  сняли.......очень реальность напоминает
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16 час.

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