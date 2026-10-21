Саудовская Аравия: Местные официальные лица сообщили, что два человека были убиты и двое ранены, в том числе граждане Индии, Пакистана, Непала и Филиппин, в результате атаки беспилотника хуситов на объект Aramco в Шайбе, Восточная провинция, в утренние часы.
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