Народный календарь отмечает Агафьев день, и сегодня полезно планировать важные задачи на весну, заниматься мелким ремонтом и устраивать тихие семейные посиделки, чтобы поговорить по душам.
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Народный календарь отмечает Агафьев день, и сегодня полезно планировать важные задачи на весну, заниматься мелким ремонтом и устраивать тихие семейные посиделки, чтобы поговорить по душам.