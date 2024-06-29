МГППУ: любители сериалов склонны к одиночеству и бегству от реальности

Исследование МГППУ показало, что люди, склонные к зависимости от просмотра сериалов, имеют более высокий уровень эскапизма (избегание реальности) и переживания одиночества, но позитивно относятся к своему одиночеству и видят в нем ресурс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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