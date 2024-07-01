Скорая помощь в трех районах Ленинградской области теперь доступна только по номеру 112

Сегодня в Ленинградской области произошли существенные изменения в порядке вызова скорой помощи. В результате серьезного повреждения телекоммуникационного оборудования жителям Всеволожского, Кировского и Выборгского районов теперь для вызова скорой помощи необходимо набрать 112.
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