Скорая помощь в трех районах Ленинградской области теперь доступна только по номеру 112

Сегодня в Ленинградской области произошли существенные изменения в порядке вызова скорой помощи. В результате серьезного повреждения телекоммуникационного оборудования жителям Всеволожского, Кировского и Выборгского районов теперь для вызова скорой помощи необходимо набрать 112.