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Байдену помогли проголосовать, сам он этого сделать не в состоянии, а США давно управляет глубинное государство

Байдену помогли проголосовать, сам он этого сделать не в состоянии, а США давно управляет глубинное государство

Президент США Джо Байден, которого американцы именуют не иначе как «Сонный Джо», не смог справиться с бюллетенем для голосования и попросил помощи у волонтера.

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