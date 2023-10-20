Дипломат Зыков рассказал о выдавливании русского языка властями Латвии

Установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду, заявил в беседе с «Известиями» 20 октября временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.
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