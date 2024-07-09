Вор-профессионал из Великого Новгорода похитил у дачников добра на 1 600 000 рублей

По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, 53-летний житель Великого Новгорода обвиняется в совершении 62 краж и незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
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