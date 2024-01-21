Что нельзя делать очевидцам ДТП, спасение в горах и на воде, курьезные случаи на работе: будни спасателя

Сегодня из огня да в полымя, завтра выезд к человеку, затерявшемуся в глубине тёмного леса. Фёдор Спильный, спасатель второго класса Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», рассказал о нелёгкой службе и удивительных случаях.
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