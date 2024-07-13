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Де ла Фуэнте о вере перед финалом Евро: «Я не суеверен. Я молюсь каждый день, но не надеваю одну и ту же рубашку, в которой выиграл»

Де ла Фуэнте о вере перед финалом Евро: «Я не суеверен. Я молюсь каждый день, но не надеваю одну и ту же рубашку, в которой выиграл»

Завтра испанская команда сыграет с англичанами в финале Евро-2024. Встреча состоится в 22:00 по московскому времени.

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