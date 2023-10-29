Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане возросло до 38

Поиски восьми горняков всё ещё продолжаются.фото: vk.com/arcelormittalt--> Обнаружены тела 38 горняков, погибших при аварии на шахте имени Костенко в Караганде, сообщает 29 октября пресс-служба МЧС Казахстана.
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