Смена элит в России: Дугин указал на причины глубинных процессов большой чистки

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Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведённого с 9 по 15 сентября, уровень доверия к президенту в России снизился на один пункт и составляет 76,2%.

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